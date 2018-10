Domani scuole chiuse a Roma. “A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio” la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza in tal senso. Nelle ore scorse si parlava della possibile valutazione del provvedimento in via precauzionale. A scriverlo le agenzie di stampa ANSA e AGI.

Maltempo, domani scuole chiuse a Roma

Gli istituti- si legge nella nota- saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si e’ reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale. Anche il sindaco di Marino Carlo Colizza ha disposto per domani 29 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a causa dell’ondata di maltempo. La perturbazione che ha raggiunto l’Italia si muoverà molto lentamente insistendo anche domani sul nostro territorio. Sarà accompagnata da forti venti meridionali carichi di umidità, che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Questa fase di maltempo vivrà l’apice nella giornata di lunedì quando risentiremo della parte più attiva della perturbazione (il fronte freddo), che darà origine a piogge, temporali e possibili nubifragi con conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche.

Piogge abbondanti e violente sono previste per domani, accompagnate da raffiche di vento che in alcuni casi possono raggiungere 100 chilometri orari e, dopo le schiarite che martedì concederanno una tregua, per mercoledì è attesa una nuova perturbazione nata dalla stessa area di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale. Sono queste le previsioni del Centro Epson Meteo per i prossimi giorni. La nuova perturbazione, rilevano i meteorologi, “sarà all’origine di nuove piogge e temporali con possibili nubifragi e conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche”.