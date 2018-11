La foto del senatore PD sul triciclo (in stile Shining)

Antonio Massari sul Fatto Quotidiano oggi racconta una storia che riguarda l’attuale senatore del Partito Democratico Luciano D’Alfonso al dirigente della Protezione Civile Giovanni Savini che doveva essere interrogato dal pubblico ministero Massimiliano Serpi sulla tragedia di Rigopiano.

Il 18 maggio 2018 –il giorno prima D’Alfonso ha tenuto una conferenza stampa sull’indagine per Rigopiano – ha ricevuto uno strano messaggio. “Procuratore –esordisce Savini –forse è rilevante, ai fini della vostra attività, ho quasi imbarazzo, però è significativo, quando si è avuto notizia della mia indagine, quindi che sarei stato sottoposto a un interrogato rio in questa sede… ho percepito l’attività di D’Alfonso…di contattarmi”. Poi aggiunge: “Con un certo imbarazzo…vi mostro un Whatsapp del 18 maggio… è a tratti ridicolo ma con una connotazione inquietante, perché sembra un messaggio nei miei confronti di rendere dichiarazioni di un certo tipo…”. E arriva al punto: “D’alfonso mi recapita dalla sua utenza, con la quale non avevo più contatti dal 2016, questa foto…”. I pm annotano: “Sul telefonino, compare l’i mmagine del Presidente D’Alfonso sopra una bicicletta da bambino in un corridoio… che Savini dice di ritenere essere… all’interno dei palazzi della Regione”.

Secondo Savini la foto inviata da D’Alfonso con il triciclo costituirebbe un tentativo di minacciarlo o di metterlo sotto pressione in attesa dell’interrogatorio: “Ho ragione di ritenere che volesse in qualche modo assicurarsi che la mia testimonianza non fosse indirizzata nel delineare quello che ritengo sia statola sua personale completa gestione della Protezione civile in Abruzzo”. Abbastanza incomprensibile, no? Non ha contribuito a fare luce lo stesso D’Alfonso, che al Fatto ha spiegato così la foto: “Non ho rapporti con Savini da prima che finisse il suo contratto in Regione. Lei considera fatti ciò che raccoglie con la sua conduzione artistica, ma che non ha alcun collegamento con la realtà”.