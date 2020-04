È Luciana Martinelli la donna, il cui corpo senza vita è stato recuperato alcune ore fa nel Tevere a Roma. La ragazza, 27 anni, insegnante e volontaria di un canile della Muratella, era scomparsa il 4 aprile scorso. Luciana Martinelli era scomparsa dal suo appartamento in zona Pietralata, a Roma; il cadavere è stato ritrovato questo pomeriggio alle 14.30 lungo il Tevere, all’altezza Ponte Vittorio.

Luciana Martinelli: trovata morta nel Tevere l’insegnante scomparsa

Secondo quanto si apprende, sarebbe stata riconosciuta dai vestiti che aveva indosso e da un tatuaggio. La ragazza, che non mostrerebbe segni di violenza sul corpo, si era allontanata nella serata di venerdì 3 aprile a bordo della sua Volkswagen up e non era mai più tornata a casa. Oggi, a distanza di 16 giorni, il suo corpo e’ stato recuperato nel Tevere dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre alla polizia locale e ai sanitari del 118, anche i poliziotti del commissariato Trevi, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. I carabinieri, titolari dell’indagine, stanno raggiungendo il luogo del ritrovamento.

Oltre a leggere i vostri messaggi e dubbi da girare agli esperti, la nostra Sebastiana ci segnala una scomparsa: Luciana Martinelli, 27 anni, scomparsa a Roma tra il 3 e 4 aprile#QuartoGrado pic.twitter.com/q4UOQieYTB — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 17, 2020

Il suo veicolo era parcheggiato in una zona vicino alla scuola dove insegnava inglese ai bambini. All’epoca della scomparsa si era parlato di una lite in casa prima della scomparsa. La ragazza aveva lasciato a casa il telefono ma aveva portato con sé i farmaci che assumeva abitualmente. La sorella attraverso le telecamere di Chi l’ha visto? aveva lanciato un appello per chiederle di tornare a casa.

Foto copertina da: Chi l’ha visto? su Twitter