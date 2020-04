Lombardia: in ﬁla alle farmacie e alle Poste per le mascherine gratis che non ci sono

Ieri abbiamo raccontato il pasticcio della Regione Lombardia sulle mascherine in farmacia, assicurate dal governatore Attilio Fontana domenica ma senza un accordo o un coordinamento con i farmacisti, che è arrivato soltanto ieri. Oggi Repubblica racconta gli effetti della défaillance comunicativa della Regione:

«Sì, forse qualche canale comunicativo non ha funzionato». Dopo aver snocciolato i numeri, i 3 milioni e 330mila mascherine in tessuto, tipo chirurgico («ma fatte bene»), in distribuzione su un territorio che conta dieci milioni di abitanti, l’assessore lombardo alla Protezione Civile, Pietro Foroni, concede: «L’annuncio della distribuzione delle mascherine gratis ha creato un po’ di agitazione, è vero, e magari l’attenzione a qualche particolare, da parte dell’Amministrazione, è venuta meno». Eufemismi per raccontare una giornata di caos, di attese e rincorse. Di spiegazioni da dare alle centinaia, migliaia di clienti in fila ai supermercati, alle Poste, dal tabaccaio e all’edicola, in banca e al banco del farmacista: pronti a ritirare la mascherina gratis prima di scoprire, loro malgrado, che non solo la protezione obbligatoria non c’è ancora, ma che arriverà sotto Pasqua. E che non si sa a chi darla.