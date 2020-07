Ci sono 135 nuovi positivi e sei decessi nel bollettino sull’emergenza Coronavirus di Regione Lombardia. Scendono in compenso a 27 i recoverati in terapia intensiva (quattro in meno) e a 190 i ricoverati non in terapia intensiva (undici in meno). I guariti o dimessi sono 145 rispetto a ieri.

Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 10 luglio

Regione Lombardia fa sapere che sono stati processati 11505 tamponi, mentre dei 135 nuovi positivi 46 sono debolmente positivi, 72 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Ieri 9 luglio i positivi erano 119 e i morti cinque. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, a Bergamo ci sono 56 positivi in più, a Brescia e Milano 17 e a Mantova dodici. Sette sono i nuovi positivi a Cremona, cinque quelli a Como mentre ci sono tre nuovi casi a Como, Lecco, Lodi, Monza e Varese. Un solo caso a Sondrio e zero a Pavia.

Intanto c’è il via libera da domani al calcetto in Lombardia. Lo conferma la nuova ordinanza del governatore Fontana, che autorizza da sabato 11 luglio gli sport di squadra, di contatto e individuali, “solo in assenza di segni/sintomi” mentre “all’accesso della struttura”, la temperatura non dovrà essere superiore a 37.5. “La misura – dice l’ordinanza – potrà essere rimodulata in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico”. La Regione conferma da oggi la riapertura di discoteche e sale da ballo, già prevista nell’ordinanza del 29 giugno, ma solo negli spazi all’aperto.

