Sono 192 i nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19 secondo il bollettino di Regione Lombardia e 15 i decessi. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 96 (11 in meno rispetto a ieri) mentre sono 9848 i tamponi effettuati. Ci sono 1199 guariti o dimessi nelle ultime 24 ore.

I numeri del Coronavirus in Lombardia oggi 9 giugno

I contagi riscontrati sono pari all’1,9% dei tamponi effettuati. Il rapporto tamponi/casi positivi scende di conseguenza dal 4,3% di ieri all’1,9%. I decessi sono scesi da 32 a 15, il totale è di 16.317. “Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 nei posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti. E’ una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.



Per quanto riguarda la ripartizione per province, a Milano sono 46 i positivi in più di cui 17 in città, a Bergamo sono 52, a Brescia 24, a Varese 14. Seguono poi le altre città, con Como a 11, Lodi a 9, Monza a 8 e Sondrio a 7. Cinque sono i contagiati a Pavia, quattro a Mantova e tre a Cremona.

Intanto l’assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera annuncia la riapertura “in totale sicurezza”, secondo la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, delle Rsa-Rsd in Lombardia assieme alla disciplina delle attività di neuropsichiatria e di sostegno alle dipendenze a seguito dell’emergenza Covid. Le visite agli anziani nelle residenze sono consentite solo in situazioni di particolare necessita’ e devono essere concordate e autorizzate dal Gestore. “Questo provvedimento e’ stato costruito con un approfondito confronto con le associazioni dei gestori- ha aggiunto Gallera- e individua percorsi specifici per l’accesso alle strutture. Nelle scorse settimane, le Ats della Lombardia hanno disposto l’esecuzione di tamponi a tappeto per ospiti e operatori in servizio, con l’isolamento o il ricovero all’occorrenza dei casi positivi”.