97 nuovi positivi e 13 morti oggi. I guariti sono 111 in più mentre i ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 43 mentre quelli non in terapia intensiva scendono di 92 unità a quota 323

Ci sono 97 nuovi positivi di cui 31 debolmente positivi e 22 a seguito di test sierologici e 13 decessi in più nel bollettino del 28 giugno di Regione Lombardia sul Coronavirus.

Lombardia: i dati di oggi del Coronavirus nel bollettino del 28 giugno

I guariti oggi in Lombardia sono 111 in più mentre i ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 43 mentre quelli non in terapia intensiva scendono di 92 unità a quota 323. I tamponi sono stati 8119 e quelli totali dall’inizio dell’emergenza arrivano a quota 1 milione e 22mila 440. Per quanto riguarda l’incremento dei casi a livello territoriale a Milano ci sono 16 positivi in più, 27 sono a Brescia e 20 a Bergamo. Segue Monza con 7, Pavia e Cremona con sei, Lecco e Varese con tre e Como con uno. Lodi è a quota zero.

In Italia sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22. Complessivamente i morti salgono a 34.738. Intanto ieri si è diplomato Mattia Guarnieri, il diciottenne che è stato ricoverato a Cremona per COVID-19 che, prima di essere intubato in terapia intensiva aveva scritto alla mamma un messaggio: ‘stai tranquilla, non ti lascio sola’. Dall’ospedale Mattia era stato dimesso il 16 aprile scorso, diventando un simbolo della vittoria sulla malattia. Della sua esperienza ha parlato anche durante l’esame che ha sostenuto all’Ist Torriani di Cremona lo scorso 26 giugno. Oggi è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook a congratularsi per la promozione, “Mattia supera anche la sfida della maturità. L’esame è andato bene” ha annunciato. “Congratulazioni e un saluto a tutti i ragazzi che hanno già superato l’esame, quali che siano le vostre scelte – ha aggiunto -, salutiamo le scuole superiori e benvenuti in questa nuova fase della vostra vita”.