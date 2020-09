L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione dopo i 277 nuovi positivi e 2 decessi di ieri: 256 casi e 4 decessi

Lombardia Coronavirus oggi: il bollettino della Regione per il 26 settembre

Sono stati effettuati 19.137 tamponi. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 30, come ieri. I ricoverati sono 312, 12 in più nelle ultime 24 ore

La ripartizione dei casi positivi nelle province: Milano: 92, di cui 57 a Milano città; Bergamo: 25; Brescia: 27; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 4; Lodi: 6; Mantova: 9; Monza e Brianza: 26; Pavia: 5; Sondrio: 3; Varese: 41.