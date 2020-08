«Lo strozzi!»: il video del poliziotto che prende per il collo un ragazzo a Vicenza

Un video pubblicato sul profilo Instagram dell’utente Cocolosanchez mostra un poliziotto che prende per il collo un ragazzo di colore e lo butta a terra mentre gli amici del ragazzo urlano “Lo strozzi! Lo strozzi!”. Subito dopo si vede che il poliziotto lascia il ragazzo mentre altri ragazzi lo allontanano e gli altri poliziotti chiamano i rinforzi. «Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa ha chiesto documenti al mio migliore amico toccandolo ovviamente lui non centrando niente con l’avvenimento accaduto 10 minuti prima cioè una rissa sì è rifiutato dopo un battibecco dove il poliziotto stava già iniziando a toccarlo lo prende e comincia a strozzarlo a sto punto io ed un mio amico ci avviciniamo per staccarlo e lui cerca di estrarre la pistola verso di me…», scrive l’autore del video.

VicenzaToday scrive che l’episodio è accaduto verso le 18 di lunedì tra viale Roma e corso Palladio: