Le pale eoliche nel mare di Rimini

La Stampa racconta oggi la disfida delle pale eoliche nel mare di Rimini che fanno litigare gli ambientalisti. Il progetto di un maxi impianto eolico al largo di Rimini, con 59 pale da 215 metri alla loro punta massima (i piloni da soli ne misurano 125), sta spaccando le associazioni ambientaliste.

E così, mentre Legambiente è disponibile a considerare l’operazione, valutandola come «un possibile elemento importante per il settore energetico del territorio», Italia Nostra ha lanciato una campagna contraria durissima: «La realizzazione di una infrastruttura così impattante sul paesaggio pregiudicherebbe per sempre e in modo irreversibile l’attrattività turistica della Riviera, con grave danno per tutti, dalle strutture ricettive alla pesca». Un allarme dai toni apocalittici per un progetto per cui ci sarà tempo fino al 4 luglio per depositare le osservazioni, prima che l’incartamento sia spedito al governo per la valutazione di impatto ambientale e per gli altri passi procedurali.

Intanto Italia Nostra, per rafforzare la sua posizione, sottolinea come l’altezza dei m manufatti a pale dispiegate sarebbe più del doppio del grattacielo di Rimini, dunque rischierebbe di sfregiare il panorama in modo irrimediabile. In realtà, a guardare le soluzioni presenti nei rendering elaborati dalla società di scopo Energia Wind 2000, solo i primi pilastri sarebbero a una decina di chilometri dalla riva, mentre gli altri verrebbero collocati più distanti, fino a una lontananza massima di 22 chilometri.