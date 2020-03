“Nella redazione del programma di Italia 1 ‘Le Iene‘ -si legge in un comunicato Mediaset- si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

Le Iene sospeso per Coronavirus

Intanto c’è stata una telefonata fra l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato sull’emergenza coronavirus. “Le priorità sono l’assunzione rapida di personale, l’acquisizione dei dispositivi di protezione, delle tecnologie e dei ventilatori meccanici. Bisogna fare presto. Siamo in guerra, dobbiamo essere uniti” si sottolinea sulla pagina Facebook Salute Lazio.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla trasmissione di Lucia Annunziata ‘Mezz’ora in+’ su Rai3, ha detto che il governo è pronto a usare il pugno duro contro i comportamenti scorretti: “Sono anche per avere un pugno duro rispetto ad atteggiamenti che non sono tollerabili. Per esempio persone che risultano positive che se ne vanno in giro. Io sono perché le istituzioni abbiamo un pugno molto duro”. “Il virus non è uno scherzo”, ha detto Speranza. “Abbiamo bisogno di comportamenti corretti dappertutto”, ha aggiunto il ministro.