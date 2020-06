Due studentesse universitarie della provincia di Avellino di 24 e 26 anni sono state identificate e denunciate dalla Digos per aver lanciato senza colpirlo due uova contro Matteo Salvini durante l’inaugurazione della sede provinciale del partito in via Stanislao Esposito ad Avellino. Le uova sono finite a terra a pochi centimetri da Salvini, senza colpire né lui né le numerose persone vicine.

Le due studentesse denunciate per aver lanciato uova a Salvini ad Avellino

Le autrici del gesto sono due studentesse universitarie della provincia di Avellino, rispettivamente di 24 e 26 anni, che sono state denunciate all’autorità giudiziaria per i reati di violenza privata e getto pericoloso di cose. Le due giovani, insieme ad altri, hanno anche contestato verbalmente Salvini pronunciando, si legge in una nota della Questura di Avellino, “parole e frasi offensive all’indirizzo del senatore. Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia – conclude la nota – aveva impedito, nella circostanza, che la situazione degenerasse in un contatto fisico con i sostenitori della Lega presenti”.

Irpinianews, che ha pubblicato un video sull’accaduto, dice che le due lanciatrici erano già state identificate all’epoca dei fatti.