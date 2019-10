L’autobus con bimbi a bordo uscito di strada a Besate sulla statale SS527

Un autobus con numerosi bambini a bordo e’ uscito di strada a Besate (Milano), sulla statale ss527. I bambini coinvolti nell’incidente sono tutti in buone condizioni, pero’ i soccorritori hanno comunque dichiarato “la maxiemergenza” proprio per l’alto numero dei coinvolti, e non dunque per la gravità dell’accaduto.

