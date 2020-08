«La mia notte al Billionaire terrorizzata dal contagio»

Luana Ferraioli è un’organizzatrice di eventi originaria di Cava de’ Tirreni che oggi al Corriere del Mezzogiorno ha raccontato la sua esperienza al Billionaire che è stranamente (si fa per dire) leggermente diversa da quella raccontata da Flavio Briatore:

«All’ingresso c’è un bel po’ di gente in attesa, l’uno accanto all’altro… arrivati al nostro turno, nessuno ci chiede le generalità o di fornire il numero di telefono e nessuno ci misura la febbre. Ma la cosa che mi sorprende di più è un’altra».

Quale?

«Sono l’unica ad indossare la mascherina. Fatta eccezione per i dipendenti del locale».

Avevate prenotato un tavolo nel privé?

«Sì, ma io mi rifiuto di entrarci, c’è una massa indefinita di persone, miste a sudore e spruzzi alternati di aria gelida. Sono molto spaventata, se uno solo ha il Covid, penso, qui si infettano tutti! Cerco di convincere i miei amici a non entrare ma loro rispondono che sono in vacanza e vogliono divertirsi».

E allora cosa fa?

«Lascio la comitiva e vado nel giardino, all’aperto, dove non c’è nessuno».

E per quanto ci rimane?

«Un’ora e mezza circa».

Cosa fa tutto questo tempo da sola?

«Leggo le notizie sul cellulare, scarico le mail, scatto qualche foto…un ragazzo si è pure avvicinato ma io sono stata scostante, avevo paura. Pensavo che per non rischiare non avrei dovuto varcare mai quella soglia».

Il rientro deve essere stato un po’ traumatico.

«Siamo partiti il giorno 17 proprio quando si cominciava a parlare del focolaio al Billionaire».

Qualcuno vi ha fatto un tampone, sapendo che venivate da lì?

«Assolutamente no. Solo a Olbia hanno preso la febbre».

E i suoi amici?

«La maggior parte riscontra di essere positiva nei giorni a seguire dopo aver fatto test rapidi o sierologici per i quali risultavano negativi».

E lei?

«Io mi sono messa in autoisolamento per una decina di giorni, solo l’altro ieri ho tirato un respiro di sollievo: il mio tampone è risultato negativo. Ma a molti, troppi degli amici che stavano con me in vacanza non è andata così. E ora loro sono a terra psicologicamente”