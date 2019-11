La concorrente della Prova del Cuoco che ringrazia il marito che l’ha lasciata partecipare

Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il caso (o forse gli autori del programma) ha voluto che oggi alla Prova del Cuoco una concorrente abbia pensato bene di ringraziare il marito «mi ha permesso di venire» e quindi di partecipare alla trasmissione «perché è un po’ gelosino». Ora forse non tutti sanno che il programma prevede che i concorrenti si cimentino in una gara di cucina e non in una di spogliarello. Ma anche se fosse perché una donna dovrebbe chiedere e ottenere “il permesso” di fare quello che vuole?

Il marito gelosino che dà il permesso di andare alla Prova del Cuoco

L’uscita di Natascia, 32 anni da Vasto e sposata da poco con Emidio, non è passata inosservata. La conduttrice Elisa Isoardi si è bloccata un attimo dopo aver sentito il “ringraziamento” mentre qualcuno non inquadrato commentava «le ha permesso di venire, e che siamo nel Medioevo?». Ripresasi dallo stupore la Isoardi prova a vederci chiaro e continua sulle domande canoniche chiedendo, come se niente fosse, da dove provenisse Natascia.

Quando la concorrente spiega appunto che il marito è “un po’ geloso” la Isoardi finalmente capisce che deve dire qualcosa. E se ne esce con un «è geloso lui? ma se è geloso lui è un problema suo!» perché insomma la Prova del Cuoco mica è un postaccio! Ma invece che aprire una bella parentesi sul significato di un certo modo di vedere la donna come “proprietà” alla fine anche la conduttrice si unisce ai ringraziamenti, dicendo «grazie Emidio che hai fatto solo il tuo dovere».

Sarebbe stata un’ottima occasione per dare una lezione a tutti gli Emidio d’Italia. Perché siamo sicuri che il marito della concorrente non sia certo un mostro o l’uomo peggiore del mondo. Ma visto che la conduttrice è una donna che ha saputo mostrare di essere indipendente (anche se all’epoca del suo debutto alla conduzione del programma nel pubblico c’era proprio il suo ex fidanzato Salvini) forse, e non solo perché oggi è il 25 novembre, un piccolo appunto su questo modo di pensare il rapporto di coppia si poteva fare. Certo, in diretta è difficile reagire a queste situazioni ma i commenti che si sono sentiti in diretta sono abbastanza indicativi che forse si poteva dire qualcosa di più del “sono problemi suoi” d’ordinanza. Almeno oggi, se non ora quando?

