La bimba anoressica sottratta dai genitori ai medici

Una bambina torinese di dieci anni già finita dell’angosciante circuito dell’anoressia. E i suoi genitori che la portano via dall’ospedale contro il parere dei medici. La storia è racconta oggi dalla Stampa e da Repubblica. Dice il quotidiano torinese:

Mercoledì pomeriggio suo padre e sua madre l’hanno portata via a forza dall’ospedale infantile Sant’Anna dove era ricoverata ormai da tre mesi. Reparto di neuropsichiatria infantile. Una struttura protetta, certo, ma pur sempre un ospedale. L’hanno presa contro il parere del personale e sono fuggiti, assistiti da un avvocato che ha cercato di placare le proteste del personale. Che ha motivato la scelta. E ha messo davanti a tutto e a tutti le norme del codice: «La scelta spetta soltanto ai genitori».

Poi la polizia che arriva chiamata dalla direzione sanitaria. Le volanti del 113 che prendono a verbale chi ha assistito alla scena. Le segnalazioni della Asl alla Procura della Repubblica. E infine l’allarme che scatta in tutta Italia: «Stanno andando in Sardegna». Con conseguente al larme ai porti per rintracciare la bimba. E i suoi.