La Stampa oggi racconta l’invasione delle cavallette in Sardegna, che si sta sviluppando in provincia di Nuoro nei campi di Ottana, Bolotana, Orani e Orotelli, dove gli allevatori devono fare i conti con una vera apocalisse:

Oltre al problema del prezzo del latte, in questi giorni allevatori e contadini devono fare i conti con un nemico inaspettato. Più di 2500 ettari di campi, secondo la Coldiretti, sono stati praticamente rasi al suolo. «Questa nuova calamità non ci voleva, i colleghi sono disperati – dice Battista Cualbu, il presidente della Coldiretti della Sardegna -. Nessuno di noi si era mai trovato di fronte a un problema di questo tipo: davvero non sappiamo cosa fare. E gli esperti ci dicono che oramai è tardi per trovare un rimedio».

Agronomi, biologi ed entomologi sono al lavoro per studiare le ragioni dell’invasione, ma gli agricoltori hanno già capito quale possa essere una delle cause dell’emergenza. «Sicuramente l’abbandono delle campagne – denuncia Alessandro Serra, direttore della Coldiretti di Nuoro -. Se i terreni fossero stati regolar

mente arati e coltivati le cavallette non avrebbero avuto spazio per deporre le loro uova e riprodursi in modo così esagerato. Se i contadini rinunciano a lavorare i loro appezzamenti ci ritroveremo a fronteggiare problemi che non avevamo mai avuto». I campi di grano sembrano quelli preferiti, ma milioni di cavallette hanno colpito anche le colture di foraggio.