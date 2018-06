Parnasi su Sala: «Mi deve l’elezione»

C’è anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala nei pensieri e nelle parole di Luca Parnasi; Marco Lillo sul Fatto Quotidiano riporta oggi i contenuti di un’intercettazione del costruttore in cui si vanta della gratitudine di Sala per i finanziamenti alla sua campagna elettorale. La conversazione è del 9 gennaio 2018:

Il brigadiere Federico Franzone, ascolta le registrazioni delle videocamere nascoste nell’ufficio di Parnasi e sintetizza così la conversazione: “IMPORTANTE: Luca Parnasi spiega a breve che ci saranno le elezioni e sicuramente dovrà fare degli investimenti politici per finanziamenti per i partiti politici. ‘Ci sono le elezioni. Io spenderò qualche soldo sulle elezioni, che poi con Gianluca vedremo come farlo girare ufficialmente tra i partiti politici eccetera … anche questo è importante, perché in questo momento noi… ci giochiamo una fetta di credibilità per il futuro ed è un investimento che io devo fare. Molto moderato rispetto a quanto facevo in passato che abbiamo speso cifre che manco ve le racconto … però la sostanza è che la mia forza è quella che alzo il telefono e Sala che incontra Roberto Mazzei in vacanza gli dice:«Luca (Parnasi, ndr) mi ha … io sono gratissimo a Luca perché senza Luca, che all’epoca a Milano non esisteva, io non facevo la corsa elettorale’… non so se mi spiego …diventiamo noi quelli che fanno il Milan anche per questo … no voglio dire … però io queste cose ve le devo dire … vi scandalizzo? O vi responsabilizzo?”.