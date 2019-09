Le inondazioni a Valencia, Alicante e Orihuela in Spagna

Le comunità autonome di Valencia, Alicante, Almeria e Albacete sono state colpite da inondazioni in occasione della pioggia torrenziale che ha colpito il Sud Est della Spagna. A Orihuela per l’esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3.500 persone e cinque sono le vittime. Le previsioni del tempo dicono che le precipitazioni continueranno durante il week end.

L’ultimo corpo senza vita trovato è stato quello di un uomo nella zona di Redovan, circa 50 chilometri a sud-ovest della città di Alicante. Tra le altre vittime, un anziano che nella zona di Almeria è rimasto intrappolato nella sua auto mentre attraversava un “tunnel inondato dall’acqua in pochi minuti”. Un poliziotto era riuscito a salvare altre due persone che si trovavano nel veicolo.

In alcune zone della Spagna sudorientale hanno segnato il record di precipitazioni negli ultimi giorni, causando un straripamento dei fiumi. Molti degli 8.000 abitanti della piccola città di Redovan si sono ritrovati l’acqua fino alle ginocchia, altre sono stati tutto il giorno intenti a svuotare le loro case allagate. In totale, più di 3.500 persone sono state evacuate e almeno 74 strade sono state chiuse a causa delle inondazioni, come ha riferito il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ai giornalisti, parlando di una “situazione drammatica”.

Flash flooding in southeast Spain has caused widespread destruction in what may be the heaviest rainfall on record.

At least two people have died as further rain threatens to hit Valencia, Alicante and Murcia in the next 24 hours.

Read more here: https://t.co/sRH6z54NaX pic.twitter.com/b0btVm37xC

— Sky News (@SkyNews) September 13, 2019