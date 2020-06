La storia dell’infermiere licenziato per un’intervista su COVID-19 in Toscana

Francesco, nome di fantasia, è un operatore sanitario e delegato sindacale Cisl-Fp che lavorava all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli in Toscana. È stato accusato di aver rilasciato un’intervista lesiva nei confronti dell’ospedale, ha perso il posto di lavoro. Racconta oggi Repubblica Firenze:

Il 17 aprile un dipendente del Torregalli era stato infatti ascoltato dal Tg2 in forma anonima: sulla panchina di un giardino, incappucciato con la voce distorta elettronicamente per non farsi riconoscere. Nell’occasione aveva criticato la gestione dell’emergenza covid: «I dirigenti non sono stati all’altezza della situazione — aveva detto l’intervistato, additando l’ospedale di non aver creato spazi dedicati solo ai contagiati —. Il Torregalli è fatto ad ali. Loro hanno messo i positivi in tre ali diverse e quindi i pazienti passano dappertutto». L’organizzazione, secondo l’incappucciato, non avrebbe quindi garantito le necessarie sicurezze.

Asl Centro però non ci sta alle accuse, le ritiene false e «lesive del prestigio aziendale». E così avvia un’indagine interna per risalire all’identità dell’uomo. Attraverso una compagnia esterna analizza il video e valuta la compatibilità tra la voce alterata dell’ignoto e quella di Francesco. Alla fine proprio su di lui viene messa l’etichetta di colpevole. «La perizia fonica ha evidenziato trattarsi della nostro dipendente — spiegano da Asl Centro — in quanto la voce corrisponde alla stessa persona». Francesco invece nega. Ma riceve la lettera di licenziamento.