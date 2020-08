L’incidente del treno deragliato a Stonehaven in Scozia

Un grave incidente ferroviario in Scozia a Stonehaven: un treno è deragliato vicino a Stonehaven, nell’Aberdeenshire, una zona da giorni colpita da inondazioni. Sul posto ci sono 30 ambulanze e ei vede fumo proveniente dalla zona dell’incidente, che la premier Nicola Sturgeon ha descritto come un “estremamente grave”.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94

— Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020