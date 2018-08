Sta circolando molto su Facebook e Twitter un video girato con un telefonino che riprende un filmato associato all’incidente in tangenziale a Borgo Panigale che ha causato l’esplosione di un’autocisterna a Bologna. Il video è embeddato sia su Facebook che su Twitter accaduto nel giugno 2018e viene presentato insieme ad alcune domande sulle cause dell’incidente. Ma quello che è ritratto in quel video è un altro incidente, e che è costato la vita a un camionista.

Questo video NON è dell’incidente in tangenziale a Borgo Panigale

Nel filmato girato con il telefonino si vede un camion rosso che raggiunge ad altissima velocità un tir bianco e un tir rosso e travolge il primo, che va a sbattere contro l’altro.

Il video originale è però in realtà questo ed è stato pubblicato dalla Gazzetta di Modena il 14 giugno scorso, la cui dinamica è stata raccontata dall’edizione bolognese di Repubblica: dalla ricostruzione della Polstrada, l’autista 59enne dell’autocarro sarebbe arrivato a velocità sostenuta, non accorgendosi dei rallentamenti che avevano provocato una coda di veicoli. L’urto con la cisterna (adibita al trasporto di gasolio ma vuota) è stato molto violento e ha praticamente disintegrato la cabina del mezzo, non lasciando scampo al conducente. Il 59enne ha invece riportato ferite di media gravità. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo pesante, il cui autista è rimasto illeso.

Lo stesso video è stato pubblicato il 14 giugno anche dall’agenzia di stampa Vista su Youtube.

EDIT: Il vero video dell’incidente, pubblicato su Twitter dalla Polizia di Stato, è questo: