Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Il rogo, dalle prime informazioni, interessa un’area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il rogo sarebbe stato causato dall’esplosione di un’autocisterna.

L’esplosione di un’autocisterna sulla tangenziale a Bologna

L’autostrada A14 è stata chiusa sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. La chiusura, spiega società Autostrade, si è resa necessaria a causa di un camion in fiamme al chilometro tre. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo verde in entrambe le direzioni. All’interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata e sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. La colonna di fumo è visibile in tutta la città.

“A causa incidente in Autostrada – twitta a sua volta la Polizia municipale di Bologna– si è verificata un’esplosione con conseguente incendio all’altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale”. Secondo alcune voci l’autocisterna trasportava materiale infiammabile.

L’incendio sulla tangenziale di Bologna

E intanto sui social circolano le prime foto, come quella dell’ex segretario dei Verdi Filippo Bortolini, che testimoniano la colonna di fumo e fiamme visibile anche da diverse zone della città vicino all’autostrada. C’e’ chi riferisce anche di aver udito un forte boato. In altri video circolati in rete, come questo, è possibile vedere il momento dell’esplosione.

Di lì le fiamme si sono allargate ad altre auto di alcune concessionarie in via Caduti di Amola, che stanno esplodendo, causando fortissimi boati. Sono decine le ambulanze sul posto. La zona è stata interdetta per almeno 500 metri da Caduti di Amola, il timore è che le continue eplosioni delle auto a Gpl causino ulteriori feriti.

Intanto l’aeroporto Marconi ha fatto sapere che la struttura non è coinvolta e che in questo momento i voli sono regolari.