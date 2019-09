L’incendio nello stabilimento Lubrizol di Rouen

Un grande incendio è scoppiato questa notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratterebbe di un sito classificato Seveso, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. Le cause di questo disastro, il cui impressionante pennacchio di fumo era visibile a diversi chilometri di distanza, sono a questo punto sconosciute. Al momento non sono segnalate vittime.

Les explosions se succèdent. Des débris enflammés s’envolent. il en retombe jusqu’au milieu du Pont Flaubert où je me trouve. #lubrizol #rouen pic.twitter.com/vAwtxxnApm — Sébastien Bailly (@sbailly) September 26, 2019Rouen

Non si ha ancora notizia delle cause che hanno provocato le fiamme che, insieme al fumo, sono visibili a chilometri di distanza. La prefettura fa sapere che le scuole resteranno chiuse oggi in città. 130 pompieri sono stati inviati per spegnere le fiamme. L’area è stata chiusa per un perimetro di 500 metri.

Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv — Lau’ (@Lau_dwle) September 26, 2019

Sulla città di Rouen si sta spandendo un’enorme colonna di fumi proveniente dallo stabilimento:

Pur sottolineando che le prime analisi condotte non hanno riscontrato “tossicità nelle principali molecole” del fumo sprigionato dall’incendio, la prefettura ha esortato la popolazione “a limitare le uscite allo stretto necessario”.

