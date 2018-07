Dalle 19 di ieri sera due squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio divampato in una pineta in località Ghiaccioni a Piombino. Sul posto sono intervenute anche squadre di volontari antincendi boschivi e due elicotteri. Al momento non si segnalano problematiche inerenti situazioni di pericolo per le persone.

L’incendio alla pineta Ghiaccioni a Piombino

Un altro rogo si è verificato in provincia di Pistoia, in località Barile. L’incendio ha interessato circa tre ettari di oliveta e campi incolti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia. In località Ghiaccioni a Piombino