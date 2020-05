L’incendio della Abbco Tower di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti

La Abbco Tower di Sharjah si è incendiata negli Emirati Arabi Uniti nella notte di martedì per motivi non ancora chiari. Sette persone sono rimaste ferite nell’evacuazione. Il fuoco e le esplosioni hanno espulso detriti infuocati nei parcheggi vicini e lasciato pezzi di rivestimento della torre nelle strade circostanti. La Abbco Tower è alta 190 metri. L’incendio è inziato intorno alle 21, subito dopo la fine del digiuno per il Ramadan. Le autorità non hanno ancora chiarito i motivi dell’incendio, che è stato spento nelle prime ore di mercoledì mattina. Uno degli ospiti della Abbco Tower, Fadlallah Hassoun, ha raccontato alla Associated Press di aver inizialmente preso per un errore l’allarme antincendio e di aver poi salvato il suo gatto Vodka portandolo in braccio fuori dall’edificio.

DEVELOPING: 48-floor high-rise tower catches fire in the United Arab Emirates. https://t.co/K3EzK2Xs2S pic.twitter.com/itkYrN3s7u — ABC News (@ABC) May 5, 2020

Molti hanno lasciato l’edificio indossando le mascherine a causa dell’emergenza Coronavirus. Non è il primo incendio che si sviluppa negli Emirati Arabi Uniti: secondo alcuni esperti le fiamme si sviluppano facilmente a causa del materiale utilizzato per il rivestimento degli edifici, che non è antinfiammabile: a quanto pare proprio quel materiale è stato ritrovato nelle strade durante l’incendio.