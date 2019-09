Un cittadino nigeriano è stato preso a sprangate in mezzo alla strada ad Anzio da un 18enne e un 17enne. Il maggiorenne è stato arrestato mentre il 17enne è stato denunciato. Secondo i carabinieri si è trattato di un’aggressione compiuta senza motivo ed esclusivamente per finalità razziste. Per entrambi il reato di percosse è stato contestato con l’aggravante.

Il cittadino nigeriano pestato ad Anzio

Il 24enne, ospite di una struttura del posto gestita da una parrocchia, non aveva nemmeno rivolto la parola ai due che lo hanno colpito. Dopo i primi colpi è riuscito a fuggire ma i due sono tornati a inseguirlo armati di un mattarello da cucina, lo hanno raggiunto su viale Mencacci e hanno comnciato a bastonarlo sul volto e sul corpo. Racconta oggi Repubblica Roma che a evitare il peggio è arrivato l’intervento di un imprenditore di Anzio e quello dei carabinieri. I due amici sono poi fuggiti, mentre la vittima veniva trasportata all’ospedale di Anzio per i controlli e le necessarie cure. I due giovani hanno provato a giustificarsi sostenendo che lo straniero aveva importunato una donna e che loro erano intervenuti per proteggerla.

Ai militari non risulta e le testimonianze che gli stessi hanno raccolto smentiscono tale ricostruzione. L’unica molla che ha portato all’aggressione sarebbe quella della xenofobia e le indagini proseguono, anche per scoprire se gli indagati siano eventualmente legata a qualche movimento politico. Candido De Angelis, sindaco di Anzio, ha condannato il gesto: “Quest’anno alla riapertura delle scuole sono andato a trovare i ragazzi di tutti i plessi scolastici, dove abbiamo tante storie di integrazione, e questo è quello che ci piace. Cercheremo di approfondire, anche con i servizi sociali, quello che è accaduto, il perché dell’aggressione da parte di questi due ragazzi. Faremo tutto quello che è nelle nostre competenze”.

