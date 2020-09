Dopo i 269 nuovi casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 265 contagi e 3 decessi

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per il 13 settembre

Tra i 265 positivi 29 sono debolmente positivi, 5 sono stati individuati con test sierologico. Sono stati 12.844 tamponi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 40 persone. Salgono i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri: oggi sono 28 uno in più. Anche i ricoeverati crescono oggi sono 252, uno in più in 24 ore.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: a Milano 88 casi, di cui 47 a Milano città. In provincia di Monza e Brianza ci sono 34 nuovi positivi rispetto a ieri: a Como 29. A Brescia 27 contagi in più nelle ultime 24 ore, a Bergamo 18. A Varese 13 nuovi casi, a Pavia 12. A Lodi e Cremona ci sono 8 casi in più per provincia. A Mantova 7 e a Sondrio e Lecco 2 nuovi positivi per provincia. Nessuna provincia oggi è a zero casi.