«Il 20% degli operatori sanitari lombardi ha avuto il Coronavirus senza saperlo»

Il 20 per cento dei medici e degli infermieri dell’ospedale di Codogno ha avuto il coronavirus senza saperlo. Uno su cinque. Lo racconta oggi il Corriere della Sera che svela i numeri riservati sui casi scoperti dopo gli esami sugli anticorpi a tutti gli operatori sanitari: a non sapere nulla oltre 4000 OOSS.

L’ospedale di Lodi è il primo in Lombardia ad avere completato l’effettuazione del test sierologico su tutti i dipendenti, 2.243. Uno sforzo dettato anche dalla volontà di andare a caccia proprio degli asintomatici. È un’informazione fondamentale per ragionare su come comportarsi nella Fase 2 e, soprattutto, in vista di una possibile ondata di ritorno del virus. La lezione imparata è che gli ospedali, che scontano l’accusa di essere stati diffusori del contagio, almeno d’ora in avanti non possono più esserlo.

Così a Lodi vengono contati per la prima volta, lì nell’ospedale di trincea della regione più colpita, i medici e gli infermieri sfuggiti al tampone. Uno dei motivi dei malati sommersi è sicuramente legato all’impossibilità (o incapacità) durante l’apice dell’epidemia di fare a tutti la diagnosi: a quell’epoca è probabile che chi si è ammalato a casa — senza ricovero in ospedale—sia rimasto senza tampone.