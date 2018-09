Ieri sera Caffeina Magazine e Business.it hanno diffuso la voce di Silvio Berlusconi in condizioni critiche e colpito da un ictus, ricoverato al San Raffaele di Milano. Si tratta di una notizia falsa.

La bufala dell’ictus di Berlusconi

La notizia è stata smentita, tra gli altri, da Licia Ronzulli su Twitter: “Silvio Berlusconi sta benissimo, altro che ictus. Non sarà una fake news a spaventarci… anzi consiglio vivamente di andarci piano… lui ci seppellirà tutti quanti. Fatevene una ragione”. Anche l’ex DC Gianfranco Rotondi ha tenuto a smentire la notizia: “Girano voci su malori di @berlusconi ,per una volta sono informato:stamane il mio amico on.Franco De Luca lo ha incontrato al San Raffaele.Era in perfetta forma e controllava un neo:chi gli tira i piedi aspetti un’altra occasione,magari tra 38 anni”.

Notizie preoccupanti arrivano da Milano. Silvio Berlusconi sarebbe in condizioni di salute critiche. Condizionali d’obbligo visto che sia fonti mediche che fonti politiche avrebbero imposto il massimo riserbo. Poco trapela anche sulle ragioni di un ricovero d’urgenza. Le condizioni di salute dell’ex presidente del consiglio sono sempre state un mistero quando non è stato il suo stesso staff a dare comunicazione di cure presso le strutture ospedaliere di fiducia. Le ultime notizie sul suo stato fisico risalgono a fine luglio di quest’anno quando l’Ansa – era fine luglio – aveva pubblicato un video in cui si scorgeva il Cavaliere lasciare l’ospedale di Milano San Raffaele, senza commentare nulla di quanto fosse successo. In quei momenti si notava un Berlusconi sorridente in volto il nosocomio prima di entrare in auto con la fidata portavoce Licia Ronzulli e gli uomini della sua sicurezza. (da Business.it

Gli articoli dei due siti sono stati modificati dopo le prime smentite. Caffeina Magazine è il sito del festival di Caffeina, diretto da Filippo Rossi, ex portavoce di Scajola poi diventato direttore della finiana Farefuturo e, di recente, candidato di +Europa prima e sindaco di Viterbo poi.

Business.it è invece una testata giornalistica registrata a Livorno. Il direttore responsabile è Andrea Masini.