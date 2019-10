I tre cinesi con un milione di euro in valigia a Fiumicino

Tre milioni di euro trovati in mazzette tenute insieme da elastici, alcune avvolte in carta di giornale, in altrettante valigie imbarcate all’aeroporto di Fiumicino. Un milione di euro a bagaglio, racconta oggi Repubblica Roma, ormai stivati sul volo con il rischio di smarrimento (o magari furto) nello scalo, «con assoluta noncuranza nonostante l’ingente somma che forse denota dimestichezza con il tipo di operazione» spiegano gli investigatori. Ciascuna valigia apparteneva a tre cittadini cinesi di cui due viaggiavano in coppia. E il mistero sulla destinazione:

I cinesi stavano per raggiungere Hong Kong: due di loro con scalo a Dubai, l’altro con scalo a Istanbul. Guardia di Finanza e dogana controllano il traffico passeggeri soprattutto verso queste aree del mondo, ritenute a rischio, anche se è più facile che i “corrieri”, piuttosto che voli con fermate in cui le valigie rischiano appunto di perdersi, preferiscano voli diretti. I tre uomini erano finiti nel mirino per i viaggi sospetti, sempre sulle stesse tratte — tra Roma e numerose città della Cina come Shanghai, Pechino, Guangzhōu — dell’ultimo mese: quattro o cinque. Un po’ troppi per soggetti nullatenenti o quasi. Quando si sono accorti che le stesse persone stavano per volare a Hong Kong che è una regione amministrativa speciale della Cina, ma anche un paradiso per lo smistamento dei capitali stante l’alto numero di società e banche, molte delle quali americane, li hanno bloccati.



Hanno chiesto spiegazioni sui continui voli: «Non so», è stata la lapidaria risposta:

E così i tre sono stati denunciati a piede libero per sospetto riciclaggio — sono già ripartiti alla volta della Cina — mentre i tre milioni sono stati sequestrati. Il caso è seguito dal pm Mirko Piloni della procura di Civitavecchia: si cercherà di ricostruire la provenienza del “malloppo” e di legarlo a una qualche attività. Che potrebbe essere di “semplice” evasione fiscale o di più complessa criminalità organizzata: sfruttamento della manodopera, anche di minori, contraffazione, droga e prostituzione in testa.

