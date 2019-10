Adriano Panzironi imputato per esercizio abusivo della professione medica

Adriano Panzironi è imputato per esercizio abusivo della professione medica. Il pm Francesco Marinaro ne ha chiesto la citazione diretta a giudizio e a marzo si aprirà il dibattimento. Racconta oggi Repubblica Roma:

Insieme a Panzironi siederà sul banco degli imputati anche il fratello, Roberto, contitolare della società Life 120 Italia, che produce gli integratori venduti durante la sua trasmissione televisiva all’interno della quale, secondo la procura, Panzironi si eleverebbe a rango di un medico nonostante non ne abbia i titoli. A sporgere denuncia è stato proprio l’ordine dei medici. I fatti contestati vanno dallo scorso anno a tutt’oggi, visto che Panzironi continua ad andare in video e in rete. A svolgere l’indagine, delegato dal pm Marinaro, è stato il Nas dei carabinieri. Non un lavoro da poco. Gli inquirenti dallo scorso anno hanno passato al setaccio ore e ore di registrazioni. Interviste, pareri, interventi, telefonate. Sotto la lente, tra l’altro, è finito anche il mega raduno avvenuto lo scorso giugno al palazzetto dello sport dell’Eur, durante il quale migliaia di persone si sono raccolte per assistere alla performance di Panzironi. Tra gli atti d’indagine, non da ultimo, è stato analizzato anche l’integratore alimentare “Stress killer”, che viene prescritto ai telespettatori che si rivolgono a lui attraverso il call center del programma. Nessun raggiro su questo punto: quanto indicato corrisponde effettivamente alla sostanza che viene messa in vendita.

Va ricordato che per prescrivere diete a persone con una patologia si deve essere dietologi, cioè essere laureati in medicina e specializzati in scienze dell’alimentazione; per prescriverne, invece, a persone in salute basta essere dietisti, ovvero specializzati con laurea triennale.

Nulla di tutto questo è Panzironi. Però, seguendo la sua dieta indicata nel libro venduto a poco meno di 20 euro, e prendendo i suoi integratori che costano 250 euro al mese, a suo dire, si possono debellare malattie incurabili: peccato per lui perché la procura non gli crede.

Leggi anche: Per quanto ancora dovremo vedere la vergogna di Panzironi da Barbara D’Urso?