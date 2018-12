Un ripetuto lancio di sassi dal cavalcavia sulla tangenziale est all’altezza di via dei Monti Tiburtini: un furgone e un autobus colpiti in pieno e danneggiati e una decina di veicoli mancati di poco e un automobilista ferito al volto per la rottura del parabrezza è il fortunato bilancio finale. L’autore del gesto è stato arrestato: si tratta di Amadou Saikou Diallo, 22 anni, immigrato dalla Guinea.

I sassi lanciati contro le auto sulla Tiburtina

Le volanti della polizia hanno trovato un capannello di persone che indicava un uomo nascosto dietro il guard rail: gli agenti lo hanno bloccato mentre aveva ancora in mano un sasso alle 6 del pomeriggio. Portato negli uffici del commissariato Sant’Ippolito il cittadino guineano è stato arrestato per danneggiamento aggravato. Si indaga per capire se il giovane sia responsabile anche di altri episodi simili avvenuti nelle settimane scorse sempre sulla tangenziale est. Il 32enne rimasto ferito da una pietra è stato medicato in ospedale e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Come lui, anche tutti gl ialtri automobilisti coinvolti hanno sottoscritto una denuncia contro il ragazzo, riservandosi poi di fare altrettanto con le rispettive assicurazioni. Dai danni riportati dai veicoli sembra proprio che il ragazzo puntasse soprattutto ai parabrezza e ai finestrini, e questo ha aggravato la sua posizione,perché oltre al rischio concreto di provocare gravissimi incidenti, il suo gesto sembrava mirato a far male a chi si trovava su auto e furgoni.