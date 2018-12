I prodotti scioglipancia di Nicole Minetti

Vi ricordate di Nicole Minetti? L’igienista dentale balzata suo malgrado agli onori delle cronache all’epoca del bunga bunga ora ha una nuova attività lavorativa. Libero fa sapere che oggi Nicole ha una linea di prodotti scioglipancia e fa promozione su internet.

Nicole, invece, assicura di non vendere tarocchi. Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha presentato la linea “Body Sculpt by Nicole”. «Negli anni ho provato di tutto», confessa l’ex showgirl di Colorado, «integratori,vitamine, creme anticellulite, ma non ero mai soddisfatta. Allora ho pensato: perché non fare una linea tutta mia?».

Eccola: si tratta di comprare due prodotti e di allenarsi 3-4 volte a settimana seguendo una mini guida di esercizi focalizzati su addome, glutei e gambe. «Il risultato è assicurato», giura la Minetti. Cliccando sul suo sito, si possono ordinare i flaconi. Si tratta di un “bruciagrassi” per la pancia a base di garcinia cambogia, caffè verde, mango. E di una cremina per rassodare cosce e glutei fatta con ananas, zenzero e finocchio marino. Costo complessivo, 89 euro. Un filo esoso. Ai tempi, con centomila lire, Wanna Marchi ti dava tre confezioni urlando «d’accordoooo!»