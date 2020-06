I medici lombardi accusano Gallera e Fontana

I medici lombardi accusano Giulio Gallera e Attilio Fontana: il Fatto spiega oggi che i dirigenti medici delle 8 “Agenzie di tutela della salute” interpellati dalla Anaao Assomed puntano il dito contro il Pirellone per come ha gestito l’emergenza COVID-19:

IL 66,4% DEI 113 coordinatori che hanno risposto ai 17 quesiti posti nella ricerca intitolata Le Ats al tempo della pandemia: l’opinione dei dirigenti sanitari accusano la Regione di non essere stata abbastanza veloce nell’impartire istruzioni sia sullo svolgimento dei test che sulle modalità di tracciamento e isolamento dei casi, con la messa in quarantena dei contatti dei positivi. Operazione fin dall’inizio indicata come vitale per evitare la diffusione del virus. Fondamentale almeno quanto l’utilizzo dei tamponi.

Anche su questo punto la gestione del Pirellone ha lasciato a desiderare: alla domanda sulla “inadeguata azione nell’effettuare i test”rilevata da virologie ed epidemiologi il 62,2% ha risposto che la causa è stata “l’assenza di indicazioni chiare”, per il 47,7% la “mancanza di tamponi”e per il 46,8% la “mancanza di personale”. Solo l’8% dice che “l’isolamento è iniziato subito”. Quasi 6 dirigenti su 10 (il 57,6%) sostengono, poi, che “l’enorme pressione sugli ospedali”, investiti dalla fine di febbraio dall ’ondata di ricoveri dovuti alle polmoniti interstiziali da Covid-19, ha influito “rende ndolo maggiormente difficoltoso sul compito delle Ats”, i nuovissimi otto “cervelli”sanitari della Regione (Città Metropolitana di Milano, Insubria, Brianza, Bergamo, Brescia, Pavia, Val Padana e Montagna) nati al posto delle vecchie Asl con la legge 23, la riforma varata da Maroni.