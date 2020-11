I due bambini che evitano una strage ad Ardenno e salvano la mamma dal suicidio

L’accusa è di tentato omicidio e strage: una donna di 46 anni lo scorso 31 ottobre tento’ di togliersi la vita portando con se’ i due figli. Dopo aver staccato il tubo del gas nella sua casa ad Ardenno (Sondrio) aveva cercato di morire asfissiata dal gas e rischiando di far esplodere la casa. La storia e’ emersa sono dopo l’arresto effettuato dai Carabinieri, intervenuti sul posto. A salvare la famiglia erano stati i bambini, che hanno filtrato l’aria respirata con gli abiti chiedendo poi aiuto ai vicini. I piccoli sono stati affidati a una struttura protetta mentre la donna e’ stata ricoverata e sottoposta a custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e strage. La storia raccontata su Il Giornale

Gli operatori sanitari avevano chiamato i militari per segnalare che, poco prima, una donna di quarantasei anni di Ardenno aveva cercato di uccidere i due figli, per poi suicidarsi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno scoperto che realmente la donna, già nota alle forze dell’ordine, aveva provato a togliersi la vita tagliando un tubo del gas all’interno dell’appartamento dove viveva insieme ai due figli piccoli. Voleva cancellare la sua esistenza, per motivi ancora non chiari, e trascinare con lei i suoi piccoli. Il gas ha iniziato a propagarsi nei locali e la 46enne ha perso conoscenza. A quel punto i figli si sono accorti che stava succedendo qualcosa di brutto e che nell’aria c’era un forte odore. Così hanno messo davanti al volto alcuni indumenti per filtrare l’aria, e sono riusciti a uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, che sono tornati dentro l’abitazione per interrompere il flusso del gas e staccare la corrente elettrica, per evitare un’esplosione. Grazie al ricambio d’aria, la donna ha ripreso conoscenza, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ma ha cercato di allontanarsi. Tentativo inutile, perché è stata prontamente bloccata. I bambini, invece, sono stati trasportati presso l’ospedale di Sondrio, dopo aver ricevuto le cure del caso, quindi sono stati affidati ad una struttura protetta, mentre la mamma è stata ricoverata