Almeno due persone sono state uccise di fronte a una sinagoga ad Halle, la maggiore città della Sassonia, in Germania. Lo riferisce la polizia tedesca che comunica che gli aggressori sono in fuga a bordo di un veicolo. “Chiediamo alle persone di rimanere al sicuro nelle loro case”, ha avvertito la polizia. Secondo le prime informazioni la sparatoria si sarebbe verificata davanti alla sinagoga mentre una bomba a mano è stata lanciata al cimitero ebraico.

La sparatoria davanti alla sinagoga di Halle

La sparatoria davanti a una sinagoga di Halle in cui sarebbero morte due persone è avvenuta nel giorno del Yom Kippur, la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione e che quest’anno cade tra ieri sera e stasera. L’uomo che ha aperto il fuoco indossava una tuta mimetica e possedeva diverse armi. Lo riferiscono testimoni, citati dal sito della Bbc.

La polizia della città centrale tedesca ha parlato di più di una persona in fuga – in auto – dopo la sparatoria. La polizia di Halle ha annunciato su Twitter un fermo per la sparatoria davanti alla Sinagoga ma avverte la cittadinanza: “state attenti comunque, stiamo ancora stabilizzando la situazione”.

🔴🇩🇪FUSILLADE PRÈS D’UNE SYNAGOGUE – La police de la ville allemande de #Halle annonce l’arrestation d’un suspect (officiel). pic.twitter.com/q2unoZN5fJ — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) October 9, 2019

Nell’attacco davanti alla sinagoga di Halle sono state usate armi automatiche, sia corte (pistole) che lunghe. “La stazione centrale di Halle è chiusa”: lo annuncia un tweet delle Ferrovie tedesche. La chiusura viene spiegata da vari media, tra cui il sito del settimanale Der Spiegel. Un testimone dell’attacco avvenuto davanti alla sinagoga di Halle ha detto di aver visto un uomo con mimetica, elmetto, maschera con in mano una arma da assalto. L’esplosione di “colpi” anche in una località nei pressi di Halle è stata confermata dalla polizia tedesca precisando che si tratta di Landsberg, centro situato “circa 15 chilometri” a est dalla città della Sassonia-Anhalt. Lo riferisce l’agenzia Dpa aggiungendo che una portavoce della polizia non ha voluto fornire altri dettagli.

Il video della sparatoria davanti alla sinagoga di Halle

In questo video è possibile vedere lo sparatore in azione davanti alla sinagoga di Halle.

+++ EILMELDUNG +++ Bilder aus #Halle die einen Schützen zeigen!pic.twitter.com/nTwsYCGtj0 — Freies Deutschland (@FreiesDE) October 9, 2019

