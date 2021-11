Ora uno dei molestatori di Greta Beccaglia chiede scusa (ma anche di ritirare la denuncia)

Scuse, con la condizionale. C’è un uomo che, sui social, dice di essere stato uno dei protagonisti di quella molestia nei confronti dell’inviata di Toscana TV Greta Beccaglia. E chiede perdono alla 27enne, violentemente “palpata” fuori dallo Stadio “Castellani” di Empoli al termine del match tra la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli e la Fiorentina. E dice di averci messo la faccia (anche se l’ha messa anche di fronte alla telecamera, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo) e per questo chiede il ritiro della denuncia.

Greta Beccaglia, le scuse di uno dei molestatori della giornalista

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, l’uomo – presunto reo confesso di quel vile gesto nei confronti di Greta Beccaglia – ha risposto all’inviata di Toscana TV commentando un suo post su Facebook. E ha scritto questo:

“Ti chiedo umilmente scusa in pubblico per averti molestato in quella maniera. Per favore ritira la denuncia, come vedi ci ho messo la faccia”.

Non sappiamo se si tratti di un “mitomane”, oppure realmente di quel “soggetto” che si è palesato alle spalle della cronista, fuori dal “Castellani”, dandole una violenta pacca sul sedere mentre lei era in collegamento – e in diretta – con la trasmissione condotta da Giorgio Micheletti. Perché potrebbe essere anche uno di quegli uomini che hanno proseguito nei loro atti vergognosi anche quando le telecamere si sono spente.

Ma Greta Beccagli non intende farsi impietosire da questa “auto-denuncia” social e andrà avanti con la sua intenzione di querelare quelle persone:

“Non mi interessa, non ho letto nulla. Domani (oggi, ndr) presento la denuncia. Quello che è accaduto a me è inaccettabile e non si deve ripetere. Nel mio caso la molestia è stata ripresa in diretta perché ero lì a lavorare”.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno acquisito il filmato di Toscana TV e sta provando a risalire all’identità di quell’uomo.

(foto: da Toscana TV)