Non è ancora entrato in vigore il decreto che rende obbligatorio il green pass nei bar e ristoranti al chiuso e per altre attività. Ma già si parla delle ulteriori restrizioni che potrebbero partire a settembre, in primis quelle che riguardano scuola e trasporti pubblici.

Green pass obbligatorio a scuola e sul bus? Le ipotesi per settembre

Che il green pass obbligatorio sia servito lo dimostra il boom di prenotazioni per le vaccinazioni anti COVID, come ha spiegato anche il ministro della Salute Speranza al TG1: “C’è stata una accelerazione molto forte di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del Green Pass. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Il vaccino è l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili”. Parlando della variante Delta, il ministro ha ribadito che “è molto insidiosa e veloce nel diffondersi, proprio per questo oggi più che mai dobbiamo rispettare i comportamenti corretti che abbiamo imparato in questi mesi così difficili: mascherina, distanziamento e soprattutto insistere con il vaccino che è l’arma più importante che abbiamo per difendere noi stessi e proteggere tutti gli altri”. E quando gli viene chiesto se il green pass limita la libertà personale Speranza risponde: “E’ vero esattamente il contrario: i vaccini sono la nostra arma per riconquistare la libertà. Il Green Pass – spiega – è uno strumento che ci consente di rendere più sicuri i luoghi della socializzazione, i posti dove incontreremo i nostri amici e le nostre famiglie. Quindi Green Pass e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile e provare ad aprirne un’altra. Siamo più liberi se siamo vaccinati”. E proprio per questo motivo è probabile che oltre a bar e ristoranti al chiuso, ma anche cinema, teatri, palestre e molte altre attività presto il green pass diventerà necessario non solo per i locali ma anche per i loro gestori e per chi ci lavora, come scrive Repubblica:

L’esecutivo dovrebbe estendere il Green pass anche ai lavoratori impiegati nei settori dove il passaporto è già previsto, dai ristoranti a stadi e musei, probabilmente dal 20 agosto.

Mentre rimane in piedi l’ipotesi di allargare l’obbligo del green pass a partire da metà settembre anche a bus e metro, più articolato è il discorso che riguarda la scuola:

Le opzioni, a questo punto, sono tre: obbligo nazionale per il personale; obbligo soltanto nelle Regioni dove l’immunizzazione è bassa; Green pass per docenti e amministrativi. Quest’ultima strada presenta una controindicazione: quale sanzione è prevista per chi non si vaccina?

Figliuolo ieri ha dato l’input: dobbiamo “cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stanno andando”. ha detto il generale premiato con la Penna al merito a Susa.