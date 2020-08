Il video della bambina al largo con l’unicorno gonfiabile salvata dal traghetto

Secondo quanto viene riferito, la bambina tra i 4 e i 5 anni era “sfuggita all’attenzione dei genitori” – come fanno notare i media in questi casi – ed è stata portata via dalla riva a bordo del suo gommone a forma di unicorno

Una bambina che si trovava su un gommone a forma di unicorno è stata portata al largo nel mare della Grecia e poi salvata da un traghetto. Il tutto è avvenuto domenica nella zona di mare al largo della città di Antirio nel Golfo di Corit. Secondo quanto viene riferito, la bambina tra i 4 e i 5 anni era “sfuggita all’attenzione dei genitori” – come fanno notare i media in questi casi – ed è stata portata via dalla riva a bordo del suo gommone a forma di unicorno. Quando i genitori si sono resi conto che la bambina non si vedeva più, hanno informato le autorità portuali che a loro volta hanno allertato il capitano del traghetto locale “Salaminomachos”.

Il capitano del traghetto sulla rotta Rio-Antirio ha localizzato la bimba in mezzo al mare e si è avvicinato lentamente fino a raggiungerla e a tirarla su a bordo insieme al gommone. Secondo quanto hanno raccontato i soccorritori la ragazzina era piuttosto tranquilla e successivamente è stata riconsegnata sana e salva ai genitori. Secondo i media locali, il traghetto ha recentemente salvato dal mare anche un anziano che era stato portato al largo dalle correnti della zona, mentre si stava godendo il galleggiamento su un materassino.

