Genova, come cambia la viabilità dopo il crollo del Ponte Morandi

Dopo il crollo del Ponte Morandi sul viadotto Polcevera Genova è una città spezzata in due e tutto il Nord-Ovest risentirà dell’impossibilità di passare da quella parte. Il Corriere della Sera riepiloga oggi gli itinerari alternativi alla chiusura dell’allacciamento A7 per l’A10 in direzione aeroporto, che potrebbe rimanere chiuso per almeno tre anni:

Per chi proviene dalla A10 o dall’A26 l’ultima uscita utile è Genova Aeroporto. Chi invece proviene da Levante sulla A12 e vuole inserirsi nell’A10 può uscire a Genova Est o Genova Ovest e percorrere la viabilità ordinaria per riprendere la A10 dallo svincolo Aeroporto o dal successivo Genova Pegli. Per chi arriva dalla A10 da Ponente si consiglia di utilizzare la A26 Genova Gravellona Toce, poi la D26 diramazione Predosa Bettole e infine la A7 verso Genova. Per coloro che da Levante sono diretti a Ponente, si consiglia di utilizzare la A7, seguire le indicazioni per la diramazione Predosa Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona.