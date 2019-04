I genitori arrabbiati per le foto dei loro bambini con Conte

La scena di Giuseppe Conte insieme agli alunni della scuola Regina Margherita di Trastevere ha fatto il giro dei giornali ma adesso rischia di arrivare anche nei tribunali. Perché quelle riprese, rilanciate martedì scorso dai Tg e sugli account Fb e Twitter del presidente del consiglio, accompagnate da numerosi scatti dell’evento partecipato da tutto l’istituto, non sono mai state autorizzate dai genitori. Che adesso sono sul piede di guerra.

E i parenti dei bambini hanno presentato un reclamo formale al Garante della Privacy per denunciare la violazione e sollecitare una rapida rimozione di foto e video. La cui pubblicazione non è rimasta confinata, come pure sarebbe stato lecito, al sito della Regina Margherita: circolano ovunque.

Le immagini si trovano attualmente ancora sulla pagina della Presidenza del Consiglio, così come i commenti dei genitori che si lamentano. Repubblica racconta che la dirigente Pasqualina Mirarchi se ne deve essere accorta solo a cose fatte. E per evitare guai, ha cercato di correre ai ripari.

Il pomeriggio stesso, all’uscita da scuola, i bambini hanno consegnato ai genitori il modulo prestampato da siglare e consegnare l’indomani. Ma in parecchi si sono rifiutati, promuovendo una sorta di disobbedienza civile. Nell’immediato hanno protestato per iscritto con la dirigente, senza però ricevere risposta. Poi hanno iniziato a tempestare i profili social di Conte.

