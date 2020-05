La fuga di gas nell’impianto chimico a Visakhapatnam in India

Almeno mille persone sono state ricoverate stamattina in una città nel sudest dell’India dopo una fuga di gas in un impianto chimico a Visakhapatnam, detta comunemente Vizag, nell’Andhra Pradesh. Il bilancio iniziale parla di almeno cinque morti, ma le autorità temono che possa aggravarsi pesantemente.

La fuga di gas in India nell’impianto chimico a Visakhapatnam

Il bilancio delle vittime, scrive Hindutimes, è stato confermato dal Principal dell’Andhra Medical College P.V. Sudhakar, che ha detto che potrebbe aumentare a breve. La perdita di gas si è verificata nello stabilimento LG Polymers tra le 2.30 e le 3 del mattino e, secondo quanto riferito, si è diffusa in un raggio di circa tre chilometri, interessando almeno cinque villaggi, tra cui Venkatapuram, Padmapuram, e Kamparapalem.

Why 2020 is so hard? 😣

Waking up to this news on gas leakage at LG polymers in vizag. 8 dead & over 5000 fall sick in this accident as per @timesofindia ☹️ My deep condolences to their families and prayers for the speedy recoveries of the effected

#VizagGasLeak #visakhapatnam pic.twitter.com/88bFN5oNtG — MM*🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) May 7, 2020

Il commissario di polizia Rajeev Kumar Meena ha affermato che circa 100-200 persone sono state trasferite al King George Hospital con problemi respiratori e vomito. Secondo i rapporti iniziali si è verificata una perdita di gas e le persone nei dintorni sono state investite dalla nube.

Terrifying story from Visakhapatnam. 5 dead, many critical, hundreds evacuated after styrene gas leak from chemicals company LG Polymers facility, reports @Ashi_IndiaToday [DISTURBING IMAGES] pic.twitter.com/cADTeXcJo8 — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 7, 2020

Sono state colpite le persone che vivevano nel raggio di cinque chilometri.

Terrifying story from Visakhapatnam. 5 dead, many critical, hundreds evacuated after styrene gas leak from chemicals company LG Polymers facility, reports @Ashi_IndiaToday [DISTURBING IMAGES] pic.twitter.com/cADTeXcJo8 — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 7, 2020

Secondo un residente, la polizia ha raggiunto il punto intorno alle 3 del mattino e ha avvisato i residenti usando altoparlanti e sirena. Il commissario di polizia ha dichiarato che la polizia ha dovuto aprire le porte per evacuare i residenti. Gestita da LG Polymers, la fabbrica si trova nella periferia della città industriale e portuale di Visakhapatnam. L’agglomerato ha una popolazione di circa 5 milioni di abitanti. Il gas “era stato lasciato li’ a causa del contenimento. Ciò ha portato a una reazione chimica con il calore che ha portato alla fuoriuscita del gas dai serbatoi”, ha spiegato Rani. L’India e’ in stato di confinamento dalla fine di marzo per arginare la pandemia di Covid-19. “Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza dagli abitanti del villaggio intorno alle 3.30 (ora locale, mezzanotte in Italia). Hanno detto che c’era del gas nell’aria”, ha raccontato. “Nella zona è difficile rimanere più di un minuto”, ha aggiunto. L’India fu teatro nel dicembre 1984 di uno dei peggiori incidenti industriali della storia, quando 40 tonnellate di gas fuoriuscirono da una fabbrica di pesticidi nella città di Bhopal (nel centro del Paese). Circa 3.500 persone morirono in pochi giorni e altre migliaia negli anni seguenti.

EDIT ORE 8,16: La fuga di gas in una fabbrica in India che ha ucciso almeno sei persone e portato mille in ospedale e’ “sotto controllo”, ha dichiarato la società sudcoreana proprietaria del sito. “La situazione causata da questa perdita di gas è ora sotto controllo e stiamo studiando tutti i mezzi per fornire rapidamente assistenza a coloro che soffrono dopo aver inalato il gas”, ha affermato LG Chem, società madre di LG Polymers India, la cui fabbrica si trova nella periferia della città di Visakhapatnam, nello stato dell’Andhra Pradesh. “Stiamo indagando per scoprire l’entità del danno e la causa esatta della perdita e dei decessi”, si legge in una nota.

***articolo in aggiornamento***