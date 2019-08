Francesca Pascale si è arrabbiata con il Fatto

Francesca Pascale è piuttosto arrabbiata con il Fatto Quotidiano. E non ha nessuna intenzione di nasconderlo, visto che ha inviato una replica pubblicata oggi nella rubrica delle lettere del giornale di Travaglio:

In merito all’articolo pubblicato lunedì sulle pagine del Fatto dal titolo: “Salvini resuscita B.: è la lunga notte degli azzurri viventi”, le affermazioni, che mi riguardano, sono gravi e infamanti. Mi riservo quindi di intraprendere le opportune iniziative legali nelle sedi competenti. Chiedo, pertanto, di pubblicare la smentita alla notizia che è destituita da ogni fondamento. Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato. Per esempio, avrei persino potuto raccontare cosa significa per me l’Amore.

Avrei detto che per me è il più nobile dei sentimenti, che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere. Avrei spiegato che per me non deve avere barriere o pregiudizi perché l’amore è una cosa seria e le leggi degli uomini spesso non lo sono. Personalmente non credo che il matrimonio possa ridursi a una mera firma o mero rito: quello civile mi intristisce e quello religioso mi fa simpatia. Pur rispettando il matrimonio come istituzione o scelta individuale, non ritengo però che esso sia tra le cifre fondamentali di un amore e né tra le condizioni che rendono nobile e autentico il più puro dei sentimenti.