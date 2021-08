Attilio Fontana riesce in un solo tweet a strumentalizzare la vittoria di Marcell Jacobs, farsi ricoprire di insulti ed essere ripreso anche da Toninelli.

Fontana e l’imbarazzante tentativo di far passare la vittoria di Jacobs come un successo lombardo

Cosa ha scritto il presidente della regione Lombardia? “L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destino della Lombardia far correre l’Italia sempre più forte”. Probabilmente però Fontana ci ha messso molto poco a pentirsi del suo tweet. Perché non stati in tanti a ricordare alcune sue dichiarazioni sulla “razza bianca” di non molto tempo fa:

Il presidente lombardo #Fontana prova a intestarsi meriti della vittoria di Jacobs, di Desenzano, nei 100m. olimpici.

Fontana fino a ieri: pic.twitter.com/lVbPq3xTnF — Valerio (@sprto) August 1, 2021

Perfino Toninelli, che di solito è il bersaglio di attacchi social e non colui che li lancia, è arrivato per rispondere a Fontana:

Oltretutto, come fa notare qualcuno, Jacobs è più vicentino che di Desenzano del Garda:

Diciamola tutta visto che il Fontana ha detto che i Lombardi trainano tutto: per me è Vicentino! Marcell Jacobs nasce a El Paso da madre italiana, Viviana Masini, e padre texano, militare della Caserma Ederle conosciuto a Vicenza. Quindi? Bresciano, Vicentino o Texano? — Paz Vizsla (@PazMandalorian) August 1, 2021

E poi Fontana dimentica che il campione vive a Roma da tre anni. Non sarebbe stato meglio gioire come italiani invece che cercare di mettere una bandierina sulla vittoria dell’atleta? Anche perché, come dice acutamente una persona che risponde a Fontana, se Jacobs è italiano ma è nato in Texas allora sono italiani anche tutti quei bambini che aspettano la cittadinanza che non hanno solo perché i loro genitori arrivano da un altro paese: