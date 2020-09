Un focolaio di Coronavirus all’interno del reparto di Medicina della Casa di Cura “Madonna della Salute” di Porto Viro, in provincia di Rovigo. Sono stati contagiati 10 pazienti di medicina generale, 7 dei quali ultraottantenni

Il focolaio alla casa di cura “Madonna della Salute” di Porto Viro

Il focolaio, spiega un comunicato ufficiale della struttura riguarda 10 pazienti: “Sette di loro sono soggetti ultraottantenni: si tratta quindi di pazienti anziani, che, nel rispetto del protocollo aziendale, erano stati sottoposti all’ingresso a tampone nasofaringeo per la ricerca del virus, risultando negativi, precauzione generale del resto adottata preliminarmente all’ammissione di tutti i pazienti trattati presso la struttura. Si è già provveduto a testare tutto il personale del reparto, peraltro già periodicamente sottoposto a screening e si stanno allargando le indagini ai degenti negli altri reparti della Casa di Cura. In via precauzionale si è provveduto a sospendere le ammissioni al reparto di Medicina e tutta l’attività programmata degli altri reparti specialistici”