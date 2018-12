Le minacce di morte a Filippo Roma

Filippo Roma, inviato delle Iene, ha raccontato per primo la storia del lavoro nero nell’azienda del padre di Luigi Di Maio. In un’intervista rilasciata oggi alla Stampa ha raccontato delle minacce di morte che ha ricevuto in questi giorni dopo la pubblicazione del servizio:

Anche in passato le erano arrivate minacce di morte?

«Certo, ma non ho mai dato peso a queste cose. Mi sembrano le classiche minacce di chi dal divano sfoga la sua rabbia e la sua frustrazione, il tipico leone da tastiera». Le capita solo quando si occupa dei grillini?

«Esattamente. In passato ho “perseguitato” per mesi Enrico Letta, sul tema della lobby del gioco d’azzardo, e Matteo Renzi, che aveva fatto delle promesse ai disabili e non le manteneva. E anche esponenti di Forza Italia. Ero stato persino più aggressivo rispetto a quanto ho fatto con Di Maio. Eppure nessuno aveva protestato, meno che mai insulti. Si vede che gli altri partiti non hanno questo consenso fideistico, questo tifo da stadio».