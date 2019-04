Il figlio del boss in Ferrari alla Prima Comunione

Ieri, intorno alle 13, un bambino di una famiglia barese malavitosa ha fatto la comunione ed è stato festeggiato con una Ferrari e spettacolari fuochi d’artificio. Racconta il Corriere:

Polemiche a Bari nel popoloso e difficile quartiere Libertà per i festeggiamenti in stile Casamonica andati in scena domenica scorsa durante il turno delle comunioni nella chiesa del Redentore. Una mattinata abbastanza movimentata perché oltre alla Ferrari parcheggiata in bella mostra a pochi metri da statue sacre e altare, ha fatto discutere lo spettacolo di fuochi pirotecnici organizzato da un’altra famiglia, sempre legata ai clan locali, per festeggiare una comunione.