Poche mascherine e assembramenti: così la Milano nerazzurra ha festeggiato lo scudetto | VIDEO

La folla in piazza Duomo per celebrare il 19° titolo di Campione d’Italia. Troppi i gesti sconsiderati in un periodo di emergenza sanitaria

Milano si è tinta di nerazzurro, ma le immagini che sono arrivate da Piazza Duomo rischiano di tingere la città meneghina di rosso tra un paio di settimane. Rosso come la zona del sistema a colori utilizzato per la gestione dell’emergenza sanitaria. La gioia irrazionale che muove il tifo calcistico, infatti, ha portato migliaia e migliaia di sostenitori dell’Inter a scendere in piazza e nelle vie del centro del capoluogo lombardo per festeggiare il 19° scudetto della loro storia. Un evento atteso da anni che ha portato a una grande festa in strada. Molti, però, hanno gridato e cantato a squarciagola (assembrati) la propria gioia come se non ci fosse una pandemia in corso. Ecco alcune immagini dei festeggiamenti Inter.

Festeggiamenti Inter, i video degli assembramenti senza mascherina in piazza Duomo

Pochi minuti dopo il triplice fischio al Mapei Stadium, con il Sassuolo che ha fermato sul pari l’Atalanta consegnando (con quattro giornate d’anticipo) lo scudetto all’Inter, i tifosi si sono raccolti in piazza Duomo. All’inizio la situazione era – dal punto di vista del rispetto delle norme sanitarie – abbastanza sotto controllo: moltissimi, la maggior parte, indossavano la mascherina e rimanevano a distanza l’uno dall’altro.

È già festa in piazza Duomo a Milano! L’Inter è campione d’Italia. #fcinter pic.twitter.com/yKwcamvJ3a — MondoSportivo (@MondoSportivoIT) May 2, 2021

Poi, però, Piazza Duomo e le vie laterali si sono riempite di tifosi in festa e il distanziamento sociale è saltato.

Alcuni tifosi sono anche saliti sul monumento a Vittorio Emanuele II, al centro di Piazza Duomo, cantando e gridando la propria gioia. Sotto di loro tantissimi sostenitori che – in barba alle norme sanitarie – hanno azzerato qualsiasi tipo di razionalità per festeggiare il titolo di Campione d’Italia. E anche in barba al messaggio condiviso sui social dello stesso club nerazzurro prima del via alla festa: “Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!”