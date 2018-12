Fedez, Sfera Ebbasta e le comparsate dei trapper in discoteca

Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidianooggi intervista Fedez, che parla di come vengono organizzati gli eventi come quello alla Lanterna Azzurra di Corinaldo e spiega quali sono le responsabilità degli artisti come Sfera Ebbasta in situazioni del genere:

Questo giro qui che si stanno facendo i nuovi trapper io ho smesso di farlo da un po’ perché ti consuma, ti mette davanti a cose ingestibili e imprevedibili. E poi ormai ho un seguito troppo largo. La differenza tra un concerto e una discoteca sta nelle persone che gestiscono queste situazioni. È lampante che quando vai in una discoteca sei spesso nelle mani di pr adolescenti, di gestori poco professionali. Sfera era annunciato alle 22,00 e due ore dopo ancora non si vedeva. Pare sia la prassi. Mi dicono sia successo spesso anche in alcune tue date in locali.

Mi è capitato che per contratto io avessi stabilito l’orario del mio arrivo, ma che la discoteca lo avesse annunciato per molto prima. Lo fanno per far venire più ragazzini che all’una nei locali non vanno.